„Fantastiliste elukate“ geidialoog kärbiti Hiina kinopubliku jaoks välja 

BBC Newsi teatel eemaldati „Fantastiliste elukate“ saaga kolmandast osast kuue sekundi jagu materjali, mis viitas Albus Dumbledore'i (Jude Law) ja Gellert Grindelwaldi (varasema Johnny Deppi asemel Mads Mikkelsen) romantilisele minevikule. Kärbe puudutas dialoogi, mis sisaldas repliike „sest ma olin sinusse armunud“ ja „tol suvel, mil me Gellertiga teineteisesse armusime“.

Harry Potteri lugude autor J. K. Rowling ütles 2007. aastal, et Sigatüüka kooli professor Dumbledore on gei, kuid varem pole filmides tema seksuaalsusele otseselt viidatud.

Warner Bros kinnitab, et kärbe ei vähendanud filmi vaimsust. BBC News märgib, et „Dumbledore'i saladuste“ Hiina versioonis on säilinud arusaam Dumbledore'i ja Grindelwaldi lähedastest suhetest.