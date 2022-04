KOLM NÄDALAT SÕJATANDRIL! Mariupolist Eestisse pagenud ukrainlanna: muidugi oli hirmus. Kõik olid kas ära põgenenud või tapetud 

Mammaste Tervisespordikeskus on hetkel ulualuseks mitmekümnele Ukraina sõjapõgenikule. Just seal Põlva külje all paiknevad hetkel ka ukrainlannadest õed Varvara Golovan (35) ja Valentyna Bolotskykh (35), kes põgenesid koos pensionärist ema, Varvara kuueaastase poja ning koeraga Mariupolist läbi Venemaa Eestisse.