Rokkooper „Jesus Christ Superstar“ tegi Jeesuse cool'iks 

1970. aasta kevadel oli Hawaiilt pärit 18aastane laulja ja kitarrist Yvonne Elliman Londoni ööklubis esinemise lõpetanud, kui lavale tormas hingeldav noormees. „Sa oled mu Maarja Magdaleena!“ kuulutas 22aastane Andrew Lloyd Webber. Elliman rääkis mullu New York Timesis „Jesus Christ Superstari“ juubeliartiklis, et ta polnud toona piiblilooga kursis ning arvas, et jutt on Jeesuse emast Maarjast. „Ei-ei-ei-ei, mitte ema, vaid see hoor!“ täpsustanud helilooja.