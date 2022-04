GALERII | „Stabat Mater“ teeb pühade ajal kummarduse Ukraina emadele 

Eesti Kontserdi kommunikatsioonijuht Andri Maimets räägib, et plaanivad kontserte enam-vähem aasta ette, ja nii oli ka suurejooneline vokaaloratoorne suurvorm ammu plaanis ülestõusmispühadel publiku ette tuua. Kuna tegemist on „Stabat Materiga“ (eesti k „Leinav ema“), soovis maestro Arvo Volmer suurejoonelise oratoriaalse teose esitusega kõnetada just praegust olukorda: „Neid inimlikke kannatusi ja leina, mida on põhjustanud siin samas Euroopas iga päev toimuvad sõjasündmused,“ selgitab korraldaja.