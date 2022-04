ÜLEVAADE | Mitmete Eesti muusikakollektiivide ridades on toimunud olulised muutused

Ansambli Vanilla Ninja taasühinemine. Foto: Julia Baumgart Photography / Pressimaterjal

Mitmed Eesti ansamblid on viimaste kuudel teavitanud oma fänne suurte ja oluliste muudatuste kohta oma senistes ridades. Millised muutused on armastatud ansambleid tabanud? Kes on bändidest lahkunud ja omakorda asemele tulnud? Milline kollektiiv aga lõplikult pillid kotti pakkinud? Vaata täpsemalt Õhtulehe ülevaatest!