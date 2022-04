Suri USA komöödiastaar Gilbert Gottfried 

„Peame suure kurvastusega teatama, et pika haiguse järel on surnud meie kallis Gilbert Gottfried. Lisaks sellele, et tal oli komöödiavalla kuulsaim hääl, oli ta imeline abikaasa, vend, sõber ja isa oma kahele väiksele lapsele,“ vahendab People.com.

Oma viimase Instagrami sissekande tegi kuulus koomik kolleeg Chris Rocki toetuseks, kes Oscarite galal Will Smithilt kohatu nalja eest kõrvakiilu sai. „Kumb on suurem kuritegu - see, et Chris Rockile tungiti kallale, või see, et Chris Rock tegi nalja?“