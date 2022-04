HÜVA NÕU | Osale kasvõi kord elus mõnel võistlusel, see on parim viis hirmudest üle saamiseks 

Eesti võitlusspordi tippsündmusel The League ülesastuv poksija ja treener Hannes Ilmjärv tõdeb, et ei ole üheksa aastat võistelnud, seega on põnevust palju! Ta otsustas võistelda, sest matš toimub tai poksi reeglite aga 4 oz mma kinnastega. Seda pole Eestis veel toimunud, aga mujal maailmas on see tai poksi tõusev trend ning ta on huviga just neid võistlusi jälginud.