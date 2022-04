Režissöör Elmo Nüganen „Apteeker Melchiori“ esilinastusel: pole närvipinget ega kätevärinat, vaid meeldivate killast ärevus 

KESKAEGNE TALLINN: „Apteeker Melchiori“ võtted toimusid Tallinna vanalinnas. Kärul istub Steffeni rollis Karl Robert Saaremäe. Foto: Erki Pärnaku

„Kaks vastandlikku momenti, kaks sellist sõna – rahulik ärevus. Pole mingisugust närvipinget, pole kätevärinat – ärevus on küll, ent see on pigem meeldivate killast ärevus,“ kirjeldas „Apteeker Melchiori“ režissöör Elmo Nüganen vahetult enne filmi esilinastust Õhtulehele oma emotsioone. Niisugune tunne valdab Nüganeni sõnul tõenäoliselt sportlasi enne võistlust. „See pole tappev ega halvav,“ täpsustab ta.