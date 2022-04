ÜLEVAADE | UUS TREND? Staarid, kes on varjatult abieluranda sõudnud ja armastuse ametlikuks teinud! 

Kui läbi aegade on leidunud kuulsuseid, kes on oma abieluplaanidest avameelselt rääkinud nii sotsiaalmeedias kui seltskonnaajakirjanduses, leidub üha enam ka neid tuntuid armastajaid, kes pidanud oluliseks hoida tähtsat elusündmust üksnes endale (või kõige lähedasematele). Nõnda ongi viimastel kuudel leidunud mitmeid staarpaare, kes on avalikkust rõõmustanud ootamatu pulmauudisega, tehes kiivalt varjatud saladuse teatavaks alles pulmapeo järel sotsiaalmeedias. Õhtuleht tegi ülevaate kuulsustest, kes on (avalikkuse eest) varjatult abieluranda sõudnud.