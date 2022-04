Seisukoht | Munadepühal kõdita pererahvast pajuutudega ja loobi naabrit munadega 

Aprillikuul on ilusad nimed, nagu näiteks mahlakuu, linnukuu, sulekuu ja urbekuu. Vanarahvatarkus ütleb, et eriti naised peaksid urbekuul oma väge vihtlema, et oleksid terved ja rõõsad. Kui sina oled terve, on naabrinane ja -mees ka. Ja kui naaber on terve, siis on terve küla terve. Ja kui on küla terve, siis on kogu riik terve. Ja kui kodumaa ja naaberriigid on terved, siis võibolla on ühel kenal päeval saab ka maailm terveks.