Roosabanaanike: annan molli, kui sa mind peol ebaviisakalt katsud! 

Arijal on Tiktokis kokku üle 155 000 jälgija, Instagramis on neid veel ligi 14 000. Kui ta mõtleb oma esimese peomälestuse peale, siis kohe meelde ei tulegi, milline see võis olla, kuid arvab, et ju see oli ehk 16+ disko Tallinna mõnes ööklubis. Esimene tõeline meeldejääv oli aga d’n’b artist Macky Gee live kolm aastat tagasi Kultuurikatlas – drum’n’bass on stiil, mis Arija hinge kõnetab.