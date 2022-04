Joss Stone teatas pisarsilmi rõõmusõnumit 

35aastase lauljanna ja tema elukaaslase Cody DaLuzi esiklaps Violet Melissa sündis 2021. aasta jaanuaris. Nüüd paljastas Joss kaheksa minuti pikkuses videos, et elas mullu oktoobris üle raseduse katkemise. „See oli väga hirmus, sest ta oli ju mu lapsuke. Ja ma tean, et paljud naised elavad selliseid asju üle.“

Kui lauljatar oma arsti käest küsis, miks just teda pidi selline õnnetus tabama, nentis too: „Me ei tea, miks, Joss. Sellised asjad lihtsalt juhtuvad. See pole sinu süü.“