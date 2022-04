Harry ja Meghan saabuvad Euroopasse - kas selles riigis on neil tõesti ohutum kui Inglismaal?! 

Sussexi hertsogipaar sõidab Californiast Madalmaadesse Haagi, kus 16. aprillil algavad Harry ellukutsutud Invictuse mängud vigastatud sõjaveteranidele. 40aastane Meghan on The Mirrori allika väitel väga elevil, et saab koos oma mehega sõidu ette võtta. Printsi ja tema naise noorem laps Lily saab juunis aastaseks, esikpoeg Archie peab mai algul kolmandat sünnipäeva.