USKUMATU, ENT TÕSI! Britney Spears on taas lapseootel 

Instagrami postituses sõnab poptäht, et hiljutisel Maui reisil tundis ta, et võtab kaalus agaralt juurde. Naise kihlatu Sam naljatlenud seepeale, et tegu on heast toidust tingitud „rasedusega“. Rasedustest kinnitas aga, et toiduga polnud midagi pistmist – naine ootab päriselt last!