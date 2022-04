ÕL VIDEO | „Apteeker Melchiori“ glamuurne pidu! Millised tunded valdasid Elmo Nüganeni esilinastuse eel? Milline on Franz Malmsteini unistuste filmiroll? 

Filmi režissöör Elmo Nüganen paljastab intervjuus Õhtulehele, millised emotsioonid teda enne esilinastuse algust valdasid. Samuti uurime, kas kolm filmi oleks saanud üheks kokku suruda ning millise momendi võtetelt ta igaveseks enda mälusoppidesse talletab.

Ühtlasi uurime Franz Malmstenilt, kas ta on tähele pannud, et paljud tema hiljutised filmirollid järgivad kõik sarnast mudelit. Ka saame teada, kas ja kui palju tekitasid keskaegse filmi tegemisel segadust kõik need tänapäevased tehnikavidinad, mis teda ümbritsesid. Tagatipuks uurime ka, milline oleks tema unistuste filmiroll.

Vaata täpsemalt Õhtulehe videost!