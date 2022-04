HÜVA NÕU | Iseenda silitamine ja kallistamine vallandab kehas õnnehormoone ja rahustab närvisüsteemi 

Miks ei tohiks iseenda silitamist ja kallistamist unustada? Seepärast, et see vallandab kehas õnnehormoone ja rahustab närvisüsteemi. Hingamine on aga üks tõhusamaid viise, kuidas enda närvisüsteemi rahustada. See vallandab samuti kehas õnnehormoone - täidame keha suurema koguse hapnikuga ning saame ligipääsu suuremale hulgale ressurssidele enda sees. Nii et kui oled ärev, hinga!