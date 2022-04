Kaheksajala kostüümis laulnud Silvia Ilves: mõni kobiseb, et miks maskivastane osaleb maskisaates, ent need on täiesti erinevad asjad

Foto: TV3/ pressimaterjal

„Naljakas on see, et mõni kuskil kobiseb, miks minusugune maskivastane osaleb maskisaates, ent minu jaoks on need kaks täiesti erinevat asja,“ sõnab saates „Maskis laulja“ Kaheksajala kostüümis esinenud Silvia Ilves. Säärased seosed on tema hinnangul totakad. Saatest saadud kogemusest on naine aga vaimustuses. „Avastasin, et meelelahutus on üks äge asi, mis mulle sobib.“