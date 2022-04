Lady Gaga koerajalutajat tulistanud mees lasti kogemata vanglast vabaks 

19aastane Jackson on üks viiest inimesest, kellele on esitatud süüdistus seoses relvastatud kallaletungiga Lady Gaga koerajalutajale Ryan Fischerile. Jackson, Jaylin White ja Lafayette Whaley said süüdistuse muuhulgas mõrvakatses ja röövimises, White'i isa Harold ja Jennifer McBridge'i nimeline naine kaasosaluses.