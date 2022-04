HÜVA NÕU | Kiropraktik Priit Kõrve: mida kiiremini sõjapõgenike kehalised probleemid õige lahenduse leiavad, seda vähem mõjutavad need nende hilisemat elukvaliteeti ja töövõimet  

Füsioterapeut, manuaalterapeut-kiropraktik ja Eesti Wushu Kungfu Föderatsiooni aupresident Priit Kõrve paneb südamele, et kriiside ajal on nii vaimne kui ka kehaline tervis suurema surve all. Mida hullem kriis ja stress, seda rohkem on ka kehalisi probleeme. Saades keha paremini toimima, saame ka vaimse survega paremini toime tulla.