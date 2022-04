ARVUSTUS | „Tüdrukute õhtu“ teises episoodis kukub Kevin pudelisse, üks narkomaias osaline visatakse aga saatest välja 

Iroonilisel kombel on teine episood aga paras säästukas. Nimelt ei tooda ekraanile mitte ühtegi uut nägu. Jätkuvalt otsivad vallalised neiud - Berit, „räppar“ Liisi ja see kolmas - endale unistuste meest. Valik on aga kesine: kohale kärutatakse alles eelmisel õhtul palja kanniga vetsupotile uinunud Tõnu, „Poissmeeste peo“ speedokunn Juhan ning kurikuulus Hendrik Tiido. Kui too viimane nimi kõlab tuttavalt, siis ehk seetõttu, et olete teda varem näinud „Rannamajas“, Solarise keskuses peale sulgemist või Harju maakohtus.