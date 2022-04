KOLMAS ABIELU TULEKUL! Avril Lavigne sai Pariisis kihlasõrmuse sõrme 

„Meil oli viiulimängija, šampanja ja roosid. Aeg oleks otsekui seiskunud ja sel hetkel olime olemas vaid meie kaks,“ muljetab Kanada lauljatar, kes sai sõrme eritellimusel valmimnud südamekujulise kihlasõrmuse juveeliärist XIV Karats from Beverly Hills. „Sellele on graveeritud sõnad „Hi Icon“ („Tere, ebajumal“), mis olid esimesed sõnad, mis Mod mulle kunagi ütles. Ja sees on „Mod + Avril“.“

Modiga oli Avril saanud oma tänavuse lahkuminekualbumi „Love Sux“ tegemisel. Ta on öelnud, et tundis juba esimesel nädalal: nende side on midagi erilist. „Mod tegi iga päeva etemaks. Ma oleks teda nagu alati tundnud. Ja mida aeg edasi, seda paremaks kõik läks, ja see tundus ääretult loomulik.“