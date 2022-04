Staaride kiirpulmad Las Vegases – kas abielu jääb püsima? 

„Ma olen alati tahtnud asju teisiti teha kui teised minu kodulinnas,“ põhjendas värske abielumees Martti Hallik YouTube'i videos otsust sõlmida abielu just Las Vegases. Tuntud eestlastest on kasiinopealinnas abiellunud vähesed – 2015. aastal stilist ja suunamudija Aljona Eesmaa, aasta hiljem telenägu Sven Soiver. Kuid maailmanimega staaride seas on Las Vegase kiirpulmad vägagi levinud.