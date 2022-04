Ansambel Laine uus laulja saab peagi lavaristsed! Merle Lilje: oleme vanad kalad ja teame, mida tahame – eks ta natuke segaduses veel on! 

„Proovi oleme me saanud kahjuks päris vähe teha. Aga Laines on alati olnud ka niimoodi, et kui on uus liige, siis me muidugi ei ütle talle kohe, et ta järgmisel päeval peab kõiki 150 laulu oskama. Ikka tasapisi – ühe laulu haaval õpime ja teeme. Ja niimoodi me siin areneme. Aga meil on õige suured plaanid,“ sõnab Lilje.