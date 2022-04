Netflixi dokk: prints Charles küsis kurikuulsalt lastepilastajalt mitmeid kordi nõu 

Dokfilmi „Jimmy Savile: A British Horror Story“ („Jimmy Savile: Briti õudusjutt“) tegijad on paljastanud, et prints Charles palus Savile’ilt (1926–2011) 20 aasta jooksul korduvalt nõu. Tele- ja raadiotäht oli troonipärija silmis nii lugupeetud, et ta tutvustas Savile’i nõuandeid koguni kuningannale, vahendab The Guardian. Savile lõi kuningliku pere liikmetele ja nende alluvatele lausa avaliku suhete käsiraamatu. Osa tema soovitustest refereeriti monarhile eraldi memona.