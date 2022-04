Chris Rocki vend soovib, et vägivallatsejalt Smithilt võetaks Oscar

Ameerika filmiakadeemia distsiplinaarkomisjon koguneb juba homme, arutamaks koomik Chris Rocki löönud Will Smithi personaalküsimust. Rocki vend on veendunud, et vägivallatsejalt tuleks äsja võidetud Oscar ära võtta.