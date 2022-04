HÜVA NÕU | Tiit Trofimov: minu elus on olnud väga raskeid ja ärevaid aegu, kui kaotasin kõik – oma ärid, vara ja isegi perekonna. Mida teha, kui sa enam ei jaksa? 

Suhteminutid..Külaline - Tiit Trofimov Foto: Stanislav Moshkov

Enesearengu teejuht Tiit Trofimov ei ole oma raamatus „Lõpp on algus“ teinud saladust, et tema elus on olnud väga raskeid ja ärevaid aegu, kui ta kaotas 2009. aasta kriisis kõik – oma ärid, vara ja isegi perekonna. Siis avastas ta võimsad praktikad ning jagab neid teistegagi, et elada tasakaalukamat ja õnnelikumat elu.