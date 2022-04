Legendaarses Club Hollywoodis toimub kevade suurim pidu: laval rokivad Wateva ja villemdrillem! 

Pandeemia on meie maailma pea peale pööranud ning paljude teiste hulgas on palju kannatanud ka ööelu ja artistid, kelle jaoks sulgusid pikaks ajaks meelelahutuskohtade uksed. Nüüd on aga käes ööelule taas hoog sisse lükata - muusikute toetuseks toimub selle kevade esimene suur pidu ja sina pead seal olema!