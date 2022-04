Šamaan Anu Pahka: hirvesarveveri, milles Putin suples, tegevat igavesti nooreks 

Anu Pahka Foto: Robin Roots

Hiljaaegu käis meediast läbi uudis, et Venemaa president Vladimir Putin, keda kuuldavasti kimbutab mitu rasket tõbe ja kes liigub igal pool ringi arstidest saatjaskonna seltsis, on rammu saamiseks mitmel korral ka Altai tervendajate juures hirvesarvevere vanni võtnud. Mis imeravim see hirvesarveveri on ja kust seda saab?