Siret Kotka pöördus väidetava ahistaja tõttu kohtusse: soovin, et keegi ei peaks läbi elama seda, mida mina olen läbi elanud 

Foto: Kollaaž (eesti200.ee, Erki Pärnaku)

2020. aastal pihtis Siret Kotka, et tema suhe Risto Rauamäega on muutunud ahistavaks. Nüüd asub väidetavat ahistamist arutama ka kohus. „Loodan, et kohus annab tema tegudele õiglase hinnangu ning hinges loodan, et sellest saavad abi ka need, kes sarnases olukorras olnud või on.“