Harrison Ford mängib uues komöödiasarjas 

79aastase superstaari tegelaskuju dr Phil Rodes on staažikas psühhiaater, kognitiivse käitumisteraapia legend, kellel diagnoositakse Parkinsoni tõbi. Ta on pidanud praksist koos oma õpilase Jimmyga (Jason Segel), kes leina küüsis hakkab reegleid rikkuma ja patsientidele tseremoonitsemata ütlema, mida ta neist arvab. Seeläbi aga avastab noorem terapeut, et on muutnud nii teiste kui enda elu.