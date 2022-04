UKRAINA SÕDA PANI TEGUTSEMA! Tuntud eestlased on järjest Kaitseliitu astunud: mina pole see mees, kes tahaks siit esimese lennuki või bussiga minema sõita

Sealjuures tekkis Otil kohe sõja alguses arusaam, et tuleb tegutseda: „Tundsin, et pagan, mine või sinna mingit moodi appi. Saad küll aru, et sul pole mingit väljaõpet ja tegelikult on see lihtsalt vaid soov. Samas, kui see on niivõrd tugev, proovid aru saada, mida teha.“