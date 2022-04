Märt Avandi astus Kaitseliitu: mida rohkem on eestlasi, kes oskavad sõjaolukorras tegutseda, seda keerulisem on meile hammas peale panna 

Märt ütleb, et Kaitseliitu astumine on tema jaoks teatud mõttes väljund: „Selleks, et tunda end vajalikuna Eesti riigile ja et midagi teha. Käed rüpes istuda ja muudkui uudiseid vaadata pole tervislik. Oma vaimne tervis tuleb sellel hullul ajal korras hoida ja see, kui midagi teed, enda tarbeks või ühiskonna hüvanguks, aitab sind ja ka teisi.“