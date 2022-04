Fotograaf Arno Saar: „Pildistada tahaks kedagi või midagi, aga jõudu pole. Midagi pole teha, võib-olla tuleb lihtsalt ära surra.“ 

Evald Okas, Ando Keskküla, Peeter Mudist, Olev Subbi, Leonhard Lapin. Need on vaid mõned nimed kunstnikest, kes lahkunud meie hulgast juba aastate eest või lausa hiljuti. Nimetatud, lisaks veel kümned ja kümned kunstnikud, on jäädvustatud fotograaf Arno Saare suuremõõtmelises ja mahukas fotoalbumis, kus kokku on saanud kaante vahele 111 portreed. See on terve kultuurilugu, mille Arno on kroonikuna püüdnud oma fotosilma aastatel 1980–1993.