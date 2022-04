HÜVA NÕU | Dr Martin Adamson selgitab, mis on diastaas ja kuidas seda ravida? 

Paljud naised on pärast rasedust kimpus diastaasiga. Bariaatria- ja kõhuseina rekonstruktiivkirurg dr Martin Adamson selgitab, diastaasi puhul on riskiteguriks ka ülekaal ja veel mõned tegurid, aga valdavalt on see probleem seotud just rasedusega. Ta annab nõu, kuidas kontrollida, kas sul on diastaas ja millised on võimalused selle raviks.