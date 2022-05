„PUUDUTA MIND“ 230. SAADE | Ukraina juurtega tervendaja Mariana Danil: see sõda on meile justkui arenguks vajalik, aga me võtame seda inimestena liiga tõsiselt

Igal nädalal kostitame sind põneva veebisaatega „Puuduta mind“, kus külalisteks on nõiad, šamaanid, ravitsejad, ufoloogid, haldjad, elukunstnikud, teadlased, koolitajad, hüpnotisöörid ja paljud teised põnevad persoonid. Müstilistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi seekordseteks külaliseks on Ukraina juurtega ennustaja ja tervendaja Mariana Danil.

„See sõda on meile justkui arenguks vajalik, aga me võtame seda inimestena liiga tõsiselt,“ on ennustaja veendunud. „Kui vaadata hingetasandile, miks see hing siin on ja seda kogemust saab, siis vaatad võibolla jälle teise nurga alt seda sõda. Sa pead oma kogemuse lihtsalt saama - mis on häving ja mis on transformatsioon.“

Vaata videoiintervjuud!