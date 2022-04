Staarastroloog näeb Harry ja Meghani suhetes probleeme, pingeid ja südamevalu 

Adame rääkis Kinsey Schofieldi podcast'is „To Die For“, et Harry ja tema naine on hingesugulased. Kuid praegu olevat paaril käsil rasked ajad, vahendab Daily Star. Harry kannatavat koduigatsuse all: ta juuris end Meghani õnne nimel kodumaalt lahti, kuid hing igatseb sinna tagasi.