SEGANE LUGU: prints Andrew sai Türgi petiselt hiiglasliku rahasumma 

The Guardiani andmeil sai prints Andrew 2019. aastal 750 000 naela ehk ligi 900 000 eurot Türgi miljonärilt Nebahat Isbilenilt – endise Türgi juhtpoliitiku naine on kohtus väitnud, et summat printsi pangaarvele maksma ärgitas teda tema finantsnõustaja Selman Turk. Summa pidi olema vastutasuks printsile passitaotlusega abistamise eest. Isbileni sõnul osutus Turki lubadus aga pettuseks. Kokku olevat Turk, kelle Isbilen oli palganud oma rahaasjade ajamiseks, temalt välja petnud kuni 40 miljonit naelsterlingit. Turk ise eitab kõiki süüdistusi.