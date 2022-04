Palju õnne! Lapseootel Grete Lõbu sõudis abieluranda: mõtlesime, et meil on ikka väga hästi

Teleajakirjanik ja saatejuht Grete Lõbu. Foto: Martin Ahven

Teleajakirjanik Grete Lõbu teatas sotsiaalmeedias, et abiellus kallimaga. „Me mõtlesime, et meil on ikka väga hästi. Ja siis tegime ükspäev kõik veel paremaks,“ kirjutas Grete Lõbu oma postituses.