Inimesed Kärt Tomingas: „Elu on nii võimas, et mina teda raamidesse suruda ei taha.“ Katrin Helend-Aaviku , täna 22:30 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

GALERII

ELU ON SEIKLUS: Kärt Tomingas rõõmustab, et praegu on tal suurepärane aeg – on jõudu, on energiat, on mõtteid. „Ja kui on veel tore perekond, häid inimesi ümber ja töö, mida armastad, on elu üks suur seiklus.“ Foto: Stanislav Moškov