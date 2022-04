HÜVA NÕU | 21 pidavat olema õnnelikkuse maagiline arv, seega 21 imelihtsat asja, mis teevad sind õnnelikuks! 

Psühholoog, õpetaja ja nõustaja Toivo Niiberg on olnud 44 aastat õpetaja, nendest 25 aastat õppejõud Eesti erinevates kõrgkoolides. Psühholoogiat on ta õppinud ja ennast täiendanud kokku 13 aastat. Oma äsja ilmunud raamatus „Ela ja küsi! 500 elulist küsimust“, sõnab ta, et 21 pidavat olema õnnelikkuse maagiline arv. 13. sajandil elanud Leonardo Fibonacci arvude jada järgi esindab arv 21 looduse seaduspärasusi. Uuema tõenäosusteooria kohaselt olevat maailmaruumil 21 mõõdet. Millised oleksid siis need 21 sotsiaalset ja psühholoogilist tegurit inimese õnnelikuks saamisel, mida elus otsida, taotleda ja arendada?