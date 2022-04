SKANDAAL: naisi ahistanud koomikut tunnustati Grammy auhinnaga 

54aastane Louis CK oli tänavusel tseremoonial poleemiline nominent, nendib The Independent. Telepubliku seas väljendati hämmeldust, et Grammy just talle määrati. Menukas USA koomik oli katkestanud 2017. aastal ajutiselt esinemise, kui mitmed naised süüdistasid teda seksuaalses ahistamises. Louis tunnistas, et oli tõepoolest end mitme naiskoomiku ja -stsenaristi ees oma peenise paljastanud ja onaneerinud. Skandaali tõttu kaotas CK mitmeid koostööprojekte.