HÜVA NÕU | Poksija Henry Rohtla: kunagi oli lastel palju suurem soov trenni minna ja vastupidiselt praegusele läksid lapsed sinna ise, mitte neid ei viidud autoga 

Tuntud poksija ja treener Henry Rohtla usub, et eduka sportlase saladus on just järjepidevus. See on oluline mitte ainult spordis, vaid ka eraelus. Ei saa olla edukas sportlane, kui treenid kaks nädalat ja oled siis jälle kaks nädalat kadunud. Tulemusi toob vaid järjepidevus. Et motivatsiooni leida, peavad tema sõnul olema kindlad eesmärgid. Kui eesmärke ei ole, mille nimel sa trenni teed? Kui on eesmärgid, tuleb ka motivatsioon! Henry on kusjuures endine jalgpallur. Miks tegi mees spordis totaalse kannapöörde?