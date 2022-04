Salme kultuurikeskuse ees on tuul lõikavalt külm, mida isegi varakevade keskpäevane päike ei suuda soojendada. Milline oli ilm siis, kui noor Helene Vannari koos lavakooli neljanda lennu kursusekaaslastega esimest korda üle Salme kultuurimaja ukse astus? Tegelikult polegi see oluline. Hoopis tähtsam, et just selles majas Panso käe all sai ta oma esimesed lavakogemused, esimesed tõehetked publiku ees seistes.