„Ta vaatas mulle pikalt otsa, tegi pai – selles pilgus oli juba hüvastijätt.“ 

„Ma olen nii palju mõelnud, mis asi on surmahirm. Tegelikult ma arvangi, et kui suren, suren selgest uudishimust. Täitsa huvitab kohe! Kohe ootan, et teada saada.“ Just nii on öelnud musta huumorit armastanud luuletaja Ave Alavainu. Pühapäeval sai uudishimu temast lõpuks paraku võitu.