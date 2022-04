UUS KUUM PAAR! Maribel Vääna süda on võetud: armumisel on täiesti teine tähendus minu jaoks

„Mul on nii hea meel, et oled minu kõrval,“ avaldab saates „Eesti otsib superstaari“ tuntust kogunud Maribel Vääna, et tema süda on võetud ja on õnnelikult suhtes.