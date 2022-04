TULEVANE RAUDMEES! Andres Puusepp valmistub Ironman 70.3 Tallinn võistluseks: trennid on ikkagi esmaspäevast pühapäevani, trennivabu päevi sisuliselt polegi 

Idee, et Andres võiks tänavu Ironmanil osaleda, tuli tegelikult hoopis hea kolleegi Kalev Kruusi poolt. „Ta pakkus, et võiksin olla sel aastal Ironmani nii-öelda reklaamnägu ja eeskujuks kõikidele teistele, kes on mõelnud sellele või soovivad alustada samamoodi triatloniks treenimisega. Ehk näidata, et ka tavalised inimesed, kes pigem harva teevad trenni, on võimalik triatloni vormi ajada,“ selgitab Andres.