GALERII RAAMATUESITLUSELT | AUTOL PIDURID ENAM EI VÕTA! Ellen Niit läks jala edasi – ja põllukivi otsas ootaski lahendus! 

„Inimese elu igast päevastki oleks võimalik kirjutada terve raamat, nii et kirjutades tervest elust ühe raamatu on valik paratamatult subjektiivne,“ leiab kunstnik Maarja Undusk, kes pani kirja oma ema Ellen Niidu eluloo, mille esitlus toimub täna. Luuletaja ja lastekirjanik Ellen oli ka ise plaaninud oma lapsepõlvelugusid kirja panna, aga see jäigi tal muu elumelu käes tegemata.