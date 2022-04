Will Smith astus löömisskandaali tõttu Ameerika filmiakadeemiast välja 

Smith kaotas Oscarite tseremoonial enesevalitsuse, kui Rock lavalt tema naise Jada Pinkett Smithi kiilaspea üle nalja heitis. Näitlejanna põeb alopeetsiat. Will sammus lavale ja andis Chrisile kõrvakiilu. Veidi aega hiljem naasis ta lavale, et vastu võtta parima meespeaosatäitja Oscar filmi „Kuningas Richard“ eest.

Auhindu jaganud Ameerika filmiakadeemiat on kritiseeritud, et see vägivallatsejat saalist ei eemaldanud. Väidetavalt paluti Smithil lahkuda, kuid too keeldus. Akadeemia alustas filmistaari suhtes distsiplinaarmenetlust. Nüüdseks on Smith oma pressiesindaja kaudu teatanud, et taandub filmiakadeemiast, sest tema teod Oscarite jagamisel olid „šokeerivad, valusad ja väljavabandamatud“.