POOL AASTAT PÄRAST VÄGIVALLASKANDAALI! Triinu Liis McNairn: pean tunnistama, et ma pole lakanud teda armastamast ja tunded on ikka alles 

Kuigi mehe vastu on algatatud kriminaalmenetlus perevägivalla kahtlustuses, mille tarvis on üle kuulatud ka mitmed tunnistajad, pole tänaseks veel otsust tulnud. „Pean tunnistama, et ma pole lakanud teda armastamast ja tunded tema vastu on ikka alles,“ avaldab Triinu Liis. Ka Justin on naisele saatnud lilli ja kingitusi ning öelnud, et igatseb teda väga.