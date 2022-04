Nooruke sisulooja Hanna-Sandra rabab tööd mitmel rindel: kodust on veel vara välja kolida, ent kui vaja, saaksin ka üksi hakkama

Sandra Kulderknup (artistinimega Hanna-Sandra) on vaid 16aastane, ent lisaks keskkooliõpingutele rabab ta tööd mitmel rindel: ta on sisulooja, laste tantsutreener, mitmete auhindadega pärjatud miss ja laulja. „Ma ei teeni veel stabiilset sissetulekut, millega korterit üürida või suuri otsuseid teha – selleks on veel ka vara. Aga kui vaja, saaksin ma väga hästi üksi hakkama,“ räägib ta.